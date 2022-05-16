DWN: Германия стала платить на 77 процентов больше за товары из России

Германия стала больше платить за российскую продукцию, несмотря на большое число антироссийских санкций и уменьшение объема товарооборота с Россией, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства.

Расходы ФРГ за импорт продукции из РФ выросли на 77,7% до 4,4 миллиардов евро из-за увеличения стоимости нефти и газа. При этом поставки этого сырья в Германию сократились на 27,8%.

При этом в марте экспорт немецких товаров в Россию упал на 58,7% до одного миллиарда евро.

Ранее министр труда Германии Хубертус Хайль раскритиковал планы Берлина как можно быстрее отказаться от российского газа. Если это произойдёт, то ФРГ с высокой долей вероятности начнётся "двойной кризис" — сочетание валютного и банковского кризисов.