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Автор Игорь Рябов

Шеф Пентагона озвучил министру обороны Украины детали разговора с Шойгу

Мир

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал главе Минобороны Украины Алексею Резникову о беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в Пентагоне.

"Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая", — отметили в пресс-службе Пентагона.

Ранее шеф Пентагона инициировал телефонный разговор с Шойгу. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. По данным Минобороны США, министры оборонных ведомств двух стран побеседовали впервые с 18 февраля. Остин призвал Россию немедленно прекратить огонь на Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
сша украина пентагон ллойд остин сергей шойгу алексей резников
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