Шеф Пентагона озвучил министру обороны Украины детали разговора с Шойгу

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал главе Минобороны Украины Алексею Резникову о беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в Пентагоне.

"Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая", — отметили в пресс-службе Пентагона.

Ранее шеф Пентагона инициировал телефонный разговор с Шойгу. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. По данным Минобороны США, министры оборонных ведомств двух стран побеседовали впервые с 18 февраля. Остин призвал Россию немедленно прекратить огонь на Украине.