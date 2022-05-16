Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал главе Минобороны Украины Алексею Резникову о беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в Пентагоне.
"Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая", — отметили в пресс-службе Пентагона.
Ранее шеф Пентагона инициировал телефонный разговор с Шойгу. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. По данным Минобороны США, министры оборонных ведомств двух стран побеседовали впервые с 18 февраля. Остин призвал Россию немедленно прекратить огонь на Украине.
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