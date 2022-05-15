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Автор Мария Карева

The Politicо: вступление Финляндии в НАТО уничтожит все связи с Россией

Мир

Власти Финляндии только сообщили о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс, а отношения с Россией уже ухудшились. По мнению политического обозревателя Чарли Даксбери, возможное вступление Финляндии в НАТО станет причиной разрушения многолетних экономических связей с Москвой.

The Politicо: вступление Финляндии в НАТО уничтожит все связи с Россией

В приграничных с Россией городах финские предприниматели начали терять свой бизнес, который был построен на обслуживании российских туристов. Ежедневно между Хельсинки и Санкт-Петербургом в каждом направлении курсировали два поезда, каждый из которых мог перевозить до 360 человек. Однако сейчас движение поездов приостановлено.

"Четыре высокоскоростных поезда, окрашенные в цвета финского и российского флагов, сейчас находятся в депо в Хельсинки", — отмечает эксперт в издании The Politicо.

Правительство Финляндии на официальном уровне объявило о намерении вступить в военно-политический блок.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия хельсинки финляндия
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