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Автор Елена Федорова

Победа Украины на Евровидении разозлила жителей ХМАО

Мир

Победу Украины на Евровидении 2022 многие восприняли с негодованием, жители Югры не стали исключением. Они высказались, что результаты конкурса несправедливы, однако предсказуемы, пишет muksun.fm.

Победа Украины на Евровидении разозлила жителей ХМАО

Своё мнение они выразили в соцсетях, заметив, что организаторы Евровидения никак не отреагировали на политические высказывания, которые украинские музыканты выкрикивали со сцены после своего выступления, а ведь за них могли и дисквалифицировать.

"Могли вообще вместо конкурса, их сольник там устроить. Идиотизм какой-то, в этой ситуации, не столько за нашу страну дико обидно, сколько за других участников, зачем они туда ехали вообще, когда и так всё ясно было", — передаёт издание один из комментариев пользователей.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал, что конкурс в этом году "политизирован как никогда". А один из фаворитов, конечно, украинская Kalush Orchestra. Он спрогнозировал, что украинская группа не проcто войдёт в тройку, а займёт первое или второе место. Однако, по его мнению, это победа из жалости, если бы не было ситуации вокруг Украины, она бы не вошла и в десятку.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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