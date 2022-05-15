Издание Daily Mail написало, что на территории "Азовстали" могут находиться не менее трёх бывших британских военных. При этом отмечается, что двое из них проходили службу в Афганистане и были весьма "удивлены интенсивностью конфликта". Что это означает по-русски, объяснил военный корреспондент Юрий Котенок.
Оказавшийся в зоне спецоперации бывший британский военный — это с большой вероятностью вовсе не бывший, а очень даже действующий сотрудник британских спецслужб, заметил журналист.
А "удивление интенсивностью конфликта", по его словам, можно перевести как сильное непонимание того, как могло получиться так, что вместо обещанного руководством "сафари на русских" все трое оказались в разрушаемых артиллерией и бомбами заводских подвалах, в компании с полуживыми нацистами и их больными на всю голову главарями, которые еще и воспринимают тебя в качестве живого щита, заключил военкор.
Ранее жена боевика "Азова"* Юлия Федосюк обвинила командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка в предательстве.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.