Военкор Котенок: в подвалах "Азовстали" оказались действующие британские военные

Издание Daily Mail написало, что на территории "Азовстали" могут находиться не менее трёх бывших британских военных. При этом отмечается, что двое из них проходили службу в Афганистане и были весьма "удивлены интенсивностью конфликта". Что это означает по-русски, объяснил военный корреспондент Юрий Котенок.

Оказавшийся в зоне спецоперации бывший британский военный — это с большой вероятностью вовсе не бывший, а очень даже действующий сотрудник британских спецслужб, заметил журналист.

А "удивление интенсивностью конфликта", по его словам, можно перевести как сильное непонимание того, как могло получиться так, что вместо обещанного руководством "сафари на русских" все трое оказались в разрушаемых артиллерией и бомбами заводских подвалах, в компании с полуживыми нацистами и их больными на всю голову главарями, которые еще и воспринимают тебя в качестве живого щита, заключил военкор.

Ранее жена боевика "Азова"* Юлия Федосюк обвинила командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка в предательстве.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.