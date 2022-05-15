EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Военкор Котенок: в подвалах "Азовстали" оказались действующие британские военные

Мир

Издание Daily Mail написало, что на территории "Азовстали" могут находиться не менее трёх бывших британских военных. При этом отмечается, что двое из них проходили службу в Афганистане и были весьма "удивлены интенсивностью конфликта". Что это означает по-русски, объяснил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор Котенок: в подвалах "Азовстали" оказались действующие британские военные

Оказавшийся в зоне спецоперации бывший британский военный — это с большой вероятностью вовсе не бывший, а очень даже действующий сотрудник британских спецслужб, заметил журналист.

А "удивление интенсивностью конфликта", по его словам, можно перевести как сильное непонимание того, как могло получиться так, что вместо обещанного руководством "сафари на русских" все трое оказались в разрушаемых артиллерией и бомбами заводских подвалах, в компании с полуживыми нацистами и их больными на всю голову главарями, которые еще и воспринимают тебя в качестве живого щита, заключил военкор.

Ранее жена боевика "Азова"* Юлия Федосюк обвинила командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка в предательстве.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина афганистан
Sberbank
Новости
Военкор Котенок: в подвалах "Азовстали" оказались действующие британские военные
Россия начала борьбу с организованной преступностью в Харьковской области
Жена боевика "Азова"* обвинила в предательстве комбрига ВСУ Баранюка
Польский скульптор назвал "свинскими мордами" украинцев, обливших русского посла
В Перми установят памятник Александру II
Вучич об отказе Сербии вводить антироссийские санкции: "Платим огромную цену"
Полковник Ходарёнок: украинские тербаты — бесполезная тактическая единица
Глава Финляндии оценил реакцию Путина на вступление страны в НАТО
Подоляка: Россия перешла на Украине к плану "Б"
Садальский о триумфе Украины на "Евровидении": "Придумали: "нацистов у нас нет"!
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Польша поставила на Украину бракованные танки
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Последние материалы
Польский скульптор назвал "свинскими мордами" украинцев, обливших русского посла
В Перми установят памятник Александру II
Вучич об отказе Сербии вводить антироссийские санкции: "Платим огромную цену"
Полковник Ходарёнок: украинские тербаты — бесполезная тактическая единица
Глава Финляндии оценил реакцию Путина на вступление страны в НАТО
Подоляка: Россия перешла на Украине к плану "Б"
Садальский о триумфе Украины на "Евровидении": "Придумали: "нацистов у нас нет"!
Пермяк напал на женщину с ножом и попытался поджечь дом
Во Владивостоке покажут "нелегального" Бэтмена под прикрытием "Летучей мыши"
Баширов: в Киеве обсуждают замену Зеленского на Залужного
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников