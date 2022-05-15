Баширов: в Киеве обсуждают замену Зеленского на Залужного

На Украине активно обсуждают замену нынешнего президента Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного. Рейтинг последнего начал расти после отхода российских войск от Киева. Население ставит это в заслугу именно Залужному, пишет политолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, Залужному помогает и жёсткая цензура СМИ и соцсетей, которая не позволяет увидеть истинную картину на Восточном фронте. Главком ВСУ даже создал благотворительный фонд для гуманитарных проектов, который достаточно активно пополняют бизнесмены, заметил аналитик.

На Украине открыто говорят о конфликте офиса президента с Залужным, который не публично, но спорит с военными решениями британцев, пояснил Баширов. Так, речь в частности идёт о неудачном штурме острова Змеиный, в ходе которого ВСУ потерпели поражение. И на стороне британцев выступает как раз команда Зеленского.

Политолог добавил, что старая оппозиция Зеленскому в лице Тимошенко, Порошенко и Бойко сейчас ушла в тень, а на её место постепенно приходят военные во главе с Залужным.

"И, кстати, не факт, что в случае успехов российской армии, негатив ляжет на украинских военных. С огромной вероятностью обвинят именно Зеленского, а старая оппозиция поможет в этом", — высказал свою точку зрения аналитик.

Ранее Баширов заявил, что польская армия готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая.