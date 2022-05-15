На Украине активно обсуждают замену нынешнего президента Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного. Рейтинг последнего начал расти после отхода российских войск от Киева. Население ставит это в заслугу именно Залужному, пишет политолог Марат Баширов.
По мнению эксперта, Залужному помогает и жёсткая цензура СМИ и соцсетей, которая не позволяет увидеть истинную картину на Восточном фронте. Главком ВСУ даже создал благотворительный фонд для гуманитарных проектов, который достаточно активно пополняют бизнесмены, заметил аналитик.
На Украине открыто говорят о конфликте офиса президента с Залужным, который не публично, но спорит с военными решениями британцев, пояснил Баширов. Так, речь в частности идёт о неудачном штурме острова Змеиный, в ходе которого ВСУ потерпели поражение. И на стороне британцев выступает как раз команда Зеленского.
Политолог добавил, что старая оппозиция Зеленскому в лице Тимошенко, Порошенко и Бойко сейчас ушла в тень, а на её место постепенно приходят военные во главе с Залужным.
"И, кстати, не факт, что в случае успехов российской армии, негатив ляжет на украинских военных. С огромной вероятностью обвинят именно Зеленского, а старая оппозиция поможет в этом", — высказал свою точку зрения аналитик.
Ранее Баширов заявил, что польская армия готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая.
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Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.