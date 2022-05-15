EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл

Мир

Военнослужащие украинской армии продолжают массово жаловаться на командование, которое не предоставляет им соответствующих условий для выполнения боевых задач. На этот раз с видеообращением выступили боевики из 115-й бригады территориальной обороны. Их призвали из Житомирской области и направили на территорию ЛНР.

Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл

Тербатовцы обвинили командование в полной некомпетентности. По словам боевиков, на фронт их отправили без надлежащей подготовки. Из-за просчётов вышестоящих руководителей они понесли потери в личном составе и технике и были выбиты с позиций, которые занимали с 19 апреля по 3 мая.

Военные также заявили о низком моральном состоянии подразделения и невозможности выполнять боевые задачи. По их словам, они вынуждены были бежать в тыл, так как генштаб не подготовил запасные позиции.

"Ну, а как вы хотели? Это вам не восемь лет за зарплату в окопах сидеть и по приколу снаряды пускать в сторону мирных городов ДНР и ЛНР", — прокомментировал обращение военкор Андрей Руденко.

Ранее с подобным обращением выступили боевики из 101-й бригады теробороны из Закарпатья.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина
Sberbank
Новости
Баширов: в Киеве обсуждают замену Зеленского на Залужного
Испания хочет провести "Евровидение-2023" вместо Украины
Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Россия расследует преступления националистов и наёмников из Польши в Донбассе
В Госдуме высказались о победе Украины на "Евровидении-2022": нечестная победа
Bloomberg: Около 250 тысяч британских семей окажутся к "крайней нищете"
Сатановский: США втягивают союзников по НАТО в конфликт с Россией через Польшу
В Рязанской и Ростовской областях провалили "миссию" по поджогам военкоматов
Спецназ "О" отобрал у ВСУ ракеты и мины, поставленные США и Чехией
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Bloomberg: Около 250 тысяч британских семей окажутся к "крайней нищете"
Сатановский: США втягивают союзников по НАТО в конфликт с Россией через Польшу
В Рязанской и Ростовской областях провалили "миссию" по поджогам военкоматов
Спецназ "О" отобрал у ВСУ ракеты и мины, поставленные США и Чехией
Станет ли фестиваль корюшки-2022 в Петербурге последним?
Поддубный: "Союзные силы вышли к населенному пункту Нью-Йорк"
Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине
Баширов: военными действиями на Украине управляют Британия и Израиль
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников