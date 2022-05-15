Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл

Военнослужащие украинской армии продолжают массово жаловаться на командование, которое не предоставляет им соответствующих условий для выполнения боевых задач. На этот раз с видеообращением выступили боевики из 115-й бригады территориальной обороны. Их призвали из Житомирской области и направили на территорию ЛНР.

Тербатовцы обвинили командование в полной некомпетентности. По словам боевиков, на фронт их отправили без надлежащей подготовки. Из-за просчётов вышестоящих руководителей они понесли потери в личном составе и технике и были выбиты с позиций, которые занимали с 19 апреля по 3 мая.

Военные также заявили о низком моральном состоянии подразделения и невозможности выполнять боевые задачи. По их словам, они вынуждены были бежать в тыл, так как генштаб не подготовил запасные позиции.

"Ну, а как вы хотели? Это вам не восемь лет за зарплату в окопах сидеть и по приколу снаряды пускать в сторону мирных городов ДНР и ЛНР", — прокомментировал обращение военкор Андрей Руденко.

Ранее с подобным обращением выступили боевики из 101-й бригады теробороны из Закарпатья.