Сатановский: США втягивают союзников по НАТО в конфликт с Россией через Польшу

Политолог Евгений Сатановский полагает, что Вашингтон намерен втянуть союзников по НАТО в противостояние с Москвой. Он отмечает, что администрация президента США Джо Байдена реализовывает грамотную схему "по втягиванию" Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Сатановский не исключает, что на территории Польши могут быть размещены американские ядерные ракеты из Германии по требованию Вашингтона.

"Идея заключается в том, что Польша ворвется на территорию Западной Украины и огрызнется в сторону Калининграда. Главная здесь проблема — американские базы и американские ракеты. Официально в Польше около 150 тысяч военных. При этом страна будет увеличивать их число до 250-300 тысяч человек", — подчёркивает Сатановский.

США пытаются решить внутренние проблемы страны с помощью всего остального мира, заявил эксперт.