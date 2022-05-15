Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине

Британская секретная разведывательная служба MI-6 готовит провокацию с химическим оружием на территории Украины. Об этом заявил политолог Марат Баширов со ссылкой на информацию, полученную из заслуживающих доверия источников.

По словам эксперта, оружие уже завезено на Украину, однако пока неизвестно место его применения. В совершении военного преступления британцы собираются обвинить Россию, пояснил аналитик.

Также политолог заметил, что киевский режим ничего с военной точки зрения не решает, а всем управляют Британия и Израиль. Именно этим можно объяснить то, что Россия не наносит удары по "центрам принятия решений" в Киеве, заключил аналитик.

Ранее источник в российских спецслужбах сообщил, что действиями украинских военных на передовой до сих пор руководят британские офицеры.