EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой
На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России
Вячеслав Лысаков: российский автопром ждет простой, надежда на Корею и Китай
Баширов объяснил, чем обстреливают "Азовсталь": точно не фосфор
Автор Максим Александров

Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине

Мир

Британская секретная разведывательная служба MI-6 готовит провокацию с химическим оружием на территории Украины. Об этом заявил политолог Марат Баширов со ссылкой на информацию, полученную из заслуживающих доверия источников.

По словам эксперта, оружие уже завезено на Украину, однако пока неизвестно место его применения. В совершении военного преступления британцы собираются обвинить Россию, пояснил аналитик.

Также политолог заметил, что киевский режим ничего с военной точки зрения не решает, а всем управляют Британия и Израиль. Именно этим можно объяснить то, что Россия не наносит удары по "центрам принятия решений" в Киеве, заключил аналитик.

Ранее источник в российских спецслужбах сообщил, что действиями украинских военных на передовой до сих пор руководят британские офицеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
киев россия израиль украина великобритания
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Станет ли фестиваль корюшки-2022 в Петербурге последним?
Поддубный: "Союзные силы вышли к населенному пункту Нью-Йорк"
Баширов: британская разведка готовит провокацию с химическим оружием на Украине
Баширов: военными действиями на Украине управляют Британия и Израиль
Убийца в Буффало использовал символ "Черное солнце", как и боевики "Азова"*
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
WarGonzo: Авдеевский котел — ЗУ-23 и Т-72 разбирают укрепрайоны ВСУ
Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой
На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России
Дерево смерти, бешеные огурцы, гриб трутовик и другие необычные растения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников