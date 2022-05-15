Баширов: военными действиями на Украине управляют Британия и Израиль

Россия не наносит удары по "центрам принятия решений" в Киеве, потому что Киев с точки зрения проведения военных действий ничего не решает. Об этом заявил политолог Марат Баширов со ссылкой на информацию, полученную из заслуживающих доверия источников.

По словам эксперта, управляют всем британцы и израильтяне. И это одна из причин, почему российские ракеты не летят по киевским "центрам принятия решений". Они просто не являются таковыми, пояснил аналитик.

"А вот такие точки, как Яворовский полигон, по которому сегодня нанесли ракетный удар, ими признаются", — добавил он.

Также источники политолога поделились информацией о готовящемся после 20-го мая вхождении армии Польши в западные области Украины. Это якобы будет представлено как миротворческая операция.