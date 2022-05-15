Баширов объяснил, чем обстреливают "Азовсталь": точно не фосфор

В воскресенье с утра появились новые кадры обстрела завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются остатки неонацистов. Российские военные насыпают так, "чтоб муха не пролетела". При этом с украинской стороны уже начали раздаваться возгласы, что применяются какие-то запрещённые зажигательные боеприпасы, скорее всего, фосфорные, после которых невозможно остановить возгорание.

На вопрос, что же это за бомбы на самом деле, попытался дать ответ политолог Марат Баширов. Далеко не факт, что это фосфор, заметил эксперт.

Однако если это даже он, то его применение запрещено только в отношении гражданских лиц, а их, как заявляет Киев, в "Азовстали" больше нет, напомнил аналитик.

"Вероятнее эти зажигательные бомбы снаряжены термитом, сделанным из алюминия и оксида железа", — предположил он.

Так же это похоже на ударные элементы, например, "Смерча", как пишут военные с мест. Но это точно не фосфор, заключил эксперт.

Напомним, в субботу боевики заявили, что ВС России начали штурм завода с применением танков, пехоты и авиации.