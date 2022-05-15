Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится как Корейская война

Конфликт между Россией и Украиной может затянуться на долгое время и ждать мирного соглашения было бы слишком опрометчиво, заявил болгарский политолог Иван Крастев. По его мнению, вероятно, спецоперация в Незалежной закончится лишь хрупким временным перемирием.

Как подчеркнул Крастев, украинский конфликт ждёт такой же итог, как и в Корейскую войну.

"Я не ожидаю, что конфликт закончится быстро. И я боюсь, что это закончится, как Корейская война. Мы получим перемирие, но не мир", — цитирует политолога WELT.

По мнению Крастева, президент Украины Владимир Зеленский будет до последнего сопротивляться против заключения мира, а российский лидер Владимир Путин не пойдёт на то, чтобы выполнить требования Киева и вывести военных с территории Незалежной.