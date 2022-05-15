Конфликт между Россией и Украиной может затянуться на долгое время и ждать мирного соглашения было бы слишком опрометчиво, заявил болгарский политолог Иван Крастев. По его мнению, вероятно, спецоперация в Незалежной закончится лишь хрупким временным перемирием.
Как подчеркнул Крастев, украинский конфликт ждёт такой же итог, как и в Корейскую войну.
"Я не ожидаю, что конфликт закончится быстро. И я боюсь, что это закончится, как Корейская война. Мы получим перемирие, но не мир", — цитирует политолога WELT.
По мнению Крастева, президент Украины Владимир Зеленский будет до последнего сопротивляться против заключения мира, а российский лидер Владимир Путин не пойдёт на то, чтобы выполнить требования Киева и вывести военных с территории Незалежной.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.