EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

В США заявили о вероятном банкротстве страны из-за помощи Киеву

Мир

Руководство США, выделяя десятки миллиардов долларов на поддержку Киева, подвергает риску банкротства миллионы простых американцев, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Иветт Херрелл.

В США заявили о вероятном банкротстве страны из-за помощи Киеву

"Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 млрд долларов у американских семей и отправить их за границу", — заявила она.

Она сообщила, что ранее проголосовала за оказание существенной финансовой и гуманитарной помощи украинскому режиму. Херрелл отмечает, что при этом не понимает, как именно внушительная сумма, выделяемая США Киеву, будет израсходована Украиной.

Конгрессвумен отметила, что руководство страны должно решить серьёзные экономические проблемы на своей территории, а уже потом оказывать поддержку другим странам.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующих американских властей из-за огромных денежных вливаний в Киев, тогда как Европа "даёт очень мало".

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
Sberbank
Новости
Посол ЛНР: Северодонецк и Лисичанск ждёт "прочный котёл" — запишут в мученики
Германия: РФ намерено превратила спецоперацию на Украину в "зерновую войну"
В США заявили о вероятном банкротстве страны из-за помощи Киеву
МИД Финляндии: нужно сохранить "мирную границу" с РФ и общаться с соседом
Британцы отреагировали на оговорку Байдена про Харрис: "Опять, Джо?"
Пушков: санкции против Китая обрушат экономику Запада
Ситуация на Украине сделает миллион британцев нищими
МИД Германии: Россия должна оплатить весь ущерб Украине
Зеленский: мир должен признать Россию "террористическим государством"
Украину не стали наказывать за нарушение правил "Евровидения"
Популярное
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве

Жители Варшавы устали от бесконечных митингов украинцев, приехавших в Польшу. Беженцам предложили найти работу или возвращаться на родину.

Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Польша поставила на Украину бракованные танки
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Последние материалы
В США заявили о вероятном банкротстве страны из-за помощи Киеву
МИД Финляндии: нужно сохранить "мирную границу" с РФ и общаться с соседом
Британцы отреагировали на оговорку Байдена про Харрис: "Опять, Джо?"
Пушков: санкции против Китая обрушат экономику Запада
Ситуация на Украине сделает миллион британцев нищими
МИД Германии: Россия должна оплатить весь ущерб Украине
Зеленский: мир должен признать Россию "террористическим государством"
Украину не стали наказывать за нарушение правил "Евровидения"
Instagram* запретил россиянам доступ к песне победителей "Евровидения"
Посол РФ в Германии: политики в ФРГ понимают, что сломить Россию не удастся
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников