В США заявили о вероятном банкротстве страны из-за помощи Киеву

Руководство США, выделяя десятки миллиардов долларов на поддержку Киева, подвергает риску банкротства миллионы простых американцев, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Иветт Херрелл.

"Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 млрд долларов у американских семей и отправить их за границу", — заявила она.

Она сообщила, что ранее проголосовала за оказание существенной финансовой и гуманитарной помощи украинскому режиму. Херрелл отмечает, что при этом не понимает, как именно внушительная сумма, выделяемая США Киеву, будет израсходована Украиной.

Конгрессвумен отметила, что руководство страны должно решить серьёзные экономические проблемы на своей территории, а уже потом оказывать поддержку другим странам.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующих американских властей из-за огромных денежных вливаний в Киев, тогда как Европа "даёт очень мало".