Британцы подняли на смех американского президента Джо Байдена за оговорку во время выступления на саммите АСЕАН. Глава США в ходе речи назвал лидером страны вице-президента Камалу Харрис.
К пламенной речи Байдена не остались равнодушными британские пользователи Сети.
"Опять, Джо? Ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену… Бесценно", — написал Joseph Talmadge под материалом Fox News на эту тему.
Некоторые комментаторы предположили, что Байден читает все свои речи по бумажке, но и с этим у президента США не заладилось.
"На третьей минуте он начинает разогреваться, но всё ещё испытывает проблемы с чтением заметок Джилл", — констатировал пользователь Steveo the Painter Reading.
Из-за огромного количества оговорок президента ещё один британец сравнил Байдена с "парнем, который падает с дерева".
"Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку", — резюмировал Led Zeppelin.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Жители Варшавы устали от бесконечных митингов украинцев, приехавших в Польшу. Беженцам предложили найти работу или возвращаться на родину.