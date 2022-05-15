Британцы отреагировали на оговорку Байдена про Харрис: "Опять, Джо?"

Британцы подняли на смех американского президента Джо Байдена за оговорку во время выступления на саммите АСЕАН. Глава США в ходе речи назвал лидером страны вице-президента Камалу Харрис.

К пламенной речи Байдена не остались равнодушными британские пользователи Сети.

"Опять, Джо? Ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену… Бесценно", — написал Joseph Talmadge под материалом Fox News на эту тему.

Некоторые комментаторы предположили, что Байден читает все свои речи по бумажке, но и с этим у президента США не заладилось.

"На третьей минуте он начинает разогреваться, но всё ещё испытывает проблемы с чтением заметок Джилл", — констатировал пользователь Steveo the Painter Reading.

Из-за огромного количества оговорок президента ещё один британец сравнил Байдена с "парнем, который падает с дерева".

"Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку", — резюмировал Led Zeppelin.