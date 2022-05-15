МИД Германии: Россия должна оплатить весь ущерб Украине

Россия должна взять всецело ответственность, в том числе и финансовую, за ущерб от спецоперации на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, получить доступ к замороженным активам российской стороны для восстановления Незалежной "не так просто".

По мнению главы немецкого МИД, все расходы по восстановлению страны должна понести Россия "единолично".

"Россия несёт единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот массовый ущерб", — заявила министр после встречи министров иностранных дел G7 в Берлине.

Она подчеркнула, что получить доступ к замороженным российским активам оказалось не так просто, как рассчитывали в ЕС.

"Когда мы вносим людей в санкционные списки, мы должны давать им объяснения, чтобы они также имели силу в Европейском суде. Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", — резюмировала Бербок.