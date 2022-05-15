Зеленский: мир должен признать Россию "террористическим государством"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с представителями Сената США призвал признать Россию "террористическим государством".

По словам главы Незалежной, кроме того, он обсудил с американскими властями ужесточение санкций в отношении российской стороны и поблагодарил за предоставленный США ленд-лиз.

"Считаю, что этот визит ещё раз демонстрирует силу двухпартийной поддержки нашего государства, силу связей между украинским и американским народами", — заявил Зеленский. — Я выразил благодарность за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Я призвал к официальному признанию России террористическим государством".

Как подчеркнул президент, переговоры прошли в дружеской обстановке с делегацией США во главе с сенатором Митчеллом Макконнеллом в Киеве.