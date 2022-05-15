Instagram* запретил россиянам доступ к песне победителей "Евровидения"

Соцсети Facebook* и Instagram* заблокировали для граждан России доступ к песне победителей "Евровидения 2022" года хип-хоп группы Kalush Orchestra из Украины с песней "Стефания".

Музыкальную композицию нельзя добавить в stories — при попытке найти песню поисковая система соцсетей сообщает, что результаты не найдены.

Также песню нельзя прослушать в stories других пользователей, находящихся за пределами России.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" стала победителем "Евровидения-2022" в Турине. Номер музыкального коллектива Kalush Orchestra нашёл горячую поддержку мирового сообщества.

*Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.