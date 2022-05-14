Остановка поставок газа из РФ будет катастрофической для Германии

Остановка поставок российского газа в Германию будет катастрофической для страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм.

"Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы", — заявил он.

В случае прекращения поставок Русвурм не исключил, что ряд компаний будут вынуждены остановить производство, а некоторые предприятия никогда больше не смогут его запустить.

Берлин опасается, что Россия прекратит поставки газа в связи с введенными против Москвы ограничительными мерами и поставками Германией оружия Украине.

Напомним, страны Евросоюза смогут выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей этого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.