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Автор Денис Постольский

Остановка поставок газа из РФ будет катастрофической для Германии

Мир

Остановка поставок российского газа в Германию будет катастрофической для страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм.

Остановка поставок газа из РФ будет катастрофической для Германии

"Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы", — заявил он.

В случае прекращения поставок Русвурм не исключил, что ряд компаний будут вынуждены остановить производство, а некоторые предприятия никогда больше не смогут его запустить.

Берлин опасается, что Россия прекратит поставки газа в связи с введенными против Москвы ограничительными мерами и поставками Германией оружия Украине.

Напомним, страны Евросоюза смогут выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей этого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ германия
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