WE: американцы отказываются идти в армию США

Вооружённые силы США испытывают нехватку военных из-за нежелания молодых людей служить в армии, сообщает обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор.

С 1973 года американская армия комплектуется на добровольной основе. В 1999, 2005 и 2018 годах в США по тем или иным причинам были проблемы с набором добровольцев, однако 2022 год станет самым трудным для армии, считают представители Пентагона. По данным автора статьи, ВС США сократились на 12 тысяч человек из-за отсутствия достаточного количества новобранцев. С дефицитом кадров столкнулись такие виды войск, как ВВС и морская пехота.

Шпор объясняет сложившуюся ситуацию выводом военного контингента США из Афганистана. После этого инцидента американцы разочаровались в армейской службе. Престиж Вооружённых сил могли бы поднять ветераны, рассказывающие молодым людям о подвигах на войне, однако их число сокращается с каждым годом, отметил автор материала.