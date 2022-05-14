В США предупредили об опасности бесконтрольных поставок оружия Украине

Эксперты выразили опасения, что поставляемые на Украину американские вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов или в другие зоны конфликтов, сообщает The Washington Post.

В настоящее время неясно, способны ли американские власти отслеживать мощные вооружения по мере их поступления Киеву. Издание считает Украину крупным "центром контрабанды оружия", которое на протяжении многих лет отправляли в различные зоны конфликтов. По данным газеты, часть техники может попасть в руки противников Запада или появиться в течение последующих десятилетий в отдаленных конфликтах.

Эксперты опасаются попадания в руки террористов зенитных ракетных комплексов Stinger, с помощью которых возможно сбивать самолеты.

В статье подчеркивается, что работа по обеспечению того, чтобы американское оружие было использовано по назначению, ещё более усложняется из-за того, что вооружения поставляют на Украину в огромных объемах.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские власти еженедельно отчитываются об использовании и распределении оружия, которое Киеву поставляет США. По его словам, Вашингтон "строго следит" за всеми ротациями.