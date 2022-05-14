Израиль обстрелял ракетами научный центр в Сирии

Истребители ВВС Израиля F-16 выпустили 22 ракеты по Сирийскому научно-исследовательскому центру в районе Масьяфа и порту Баниас. ПВО Сирии сбили 16 ракет, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Журавлёв.

Шесть F-16 выпустили 22 управляемые ракеты из воздушного пространства Израиля. ПВО Сирии сбили 16 ракет и один беспилотник. В результате атак погибли трое сирийских военных и два гражданских. Кроме того, ранения получили двое военнослужащих армии Сирийской Арабской Республики. Израильские ракеты повредили склады научного центра.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая привела к усилению группировки ИГ*. В 2017 году Россия по приглашению сирийского президента Башара Асада провела в САР спецоперацию, направленную на уничтожение террористов. Страна постепенно оправляется от затяжного конфликта, восстанавливает экономику и возвращает беженцев. Соседние государства принимают активное участие в конфликте. В частности, Израиль периодически обстреливает правительственные объекты Сирии.

*Группировка признана террористической и запрещена в России.