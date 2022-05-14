EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Израиль обстрелял ракетами научный центр в Сирии

Мир

Истребители ВВС Израиля F-16 выпустили 22 ракеты по Сирийскому научно-исследовательскому центру в районе Масьяфа и порту Баниас. ПВО Сирии сбили 16 ракет, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Журавлёв.

Израиль обстрелял ракетами научный центр в Сирии

Шесть F-16 выпустили 22 управляемые ракеты из воздушного пространства Израиля. ПВО Сирии сбили 16 ракет и один беспилотник. В результате атак погибли трое сирийских военных и два гражданских. Кроме того, ранения получили двое военнослужащих армии Сирийской Арабской Республики. Израильские ракеты повредили склады научного центра.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая привела к усилению группировки ИГ*. В 2017 году Россия по приглашению сирийского президента Башара Асада провела в САР спецоперацию, направленную на уничтожение террористов. Страна постепенно оправляется от затяжного конфликта, восстанавливает экономику и возвращает беженцев. Соседние государства принимают активное участие в конфликте. В частности, Израиль периодически обстреливает правительственные объекты Сирии.

*Группировка признана террористической и запрещена в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сирия израиль
Sberbank
Новости
Kalush Orchestra в финале "Евровидения" призвала помочь боевикам на "Азовстали"
Умер певец Ренат Ибрагимов
Группировка "О" ВС РФ разгромила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Сайт и приложение "Авито" больше недоступны пользователям
Израиль обстрелял ракетами научный центр в Сирии
Le Monde: "Пытками и убийствами пленных занимался нацбат "Слобожанщина"
Посол в России: капитуляции Москвы на Украине не будет
Бойцы ЛНР: ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой
Антонов: США очень не нравится ракета "Сармат", они хотят запретить её
Житель Болгарии: вступление Украины в Евросоюз будет для него тяжёлым ударом
Популярное
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве

Жители Варшавы устали от бесконечных митингов украинцев, приехавших в Польшу. Беженцам предложили найти работу или возвращаться на родину.

Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
В 50 км от Луганска прошли мощные ночные бои с содроганием земли от артударов
Силовые структуры
В 50 км от Луганска прошли мощные ночные бои с содроганием земли от артударов
Последние материалы
Сайт и приложение "Авито" больше недоступны пользователям
Израиль обстрелял ракетами научный центр в Сирии
Le Monde: "Пытками и убийствами пленных занимался нацбат "Слобожанщина"
Посол в России: капитуляции Москвы на Украине не будет
Польша "съест" Германию, если Россия позволит
Бойцы ЛНР: ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой
Антонов: США очень не нравится ракета "Сармат", они хотят запретить её
Житель Болгарии: вступление Украины в Евросоюз будет для него тяжёлым ударом
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы с ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников