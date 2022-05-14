Житель Болгарии: вступление Украины в Евросоюз будет для него тяжёлым ударом

Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет очень тяжёлый удар для него. Но, скорее всего, она туда вообще не вступит. Такое мнение высказал житель Болгарии на YouTube-канале блогера Алекса Брежнева "Америка наизнанку".

Он заметил, что Болгария, население которой составляет 6 млн человек является членом ЕС с 2004 года. И примерно в 2010 году ЕС должен был открыть рынок труда для болгар и румын, но тянул с этим до 2014 года, потому что там нет работы даже для своих.

А в случае принятия Украины в ЕС искать работу в Европе могут начать 20 миллионов человек, предположил собеседник канала. Им придётся платить пособие, а это вызовет всплеск инфляции, пояснил болгарин.

По его мнению, втягивание Украины в ЕС — это обман и чья-то большая игра.

"Они хотят, чтобы Евросоюз упал. Чтобы очень сильно упал в долги и просто финансово развалился. Потому что это очень большой конкурент США. И чтобы они брали огромные кредиты у США и потом были должны", — высказал свою точку зрения болгарин.