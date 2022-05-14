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Автор Максим Александров

Котенок: турецкий корабль для боевиков с "Азовстали" — из разряда "хотелок"

Мир

В субботу появилась новость о том, что Турция готова отправить для эвакуации раненых боевиков с "Азовстали" свой корабль. Однако всё это из разряда совместных турецко-киевских хотелок. Так считает военный корреспондент, журналист Юрий Котенок.

Он заметил, что о готовности к проведению эвакуации объявил пресс-секретарь турецкого лидера Реджэпа Эрдогана Ибрагим Калин. Однако сказано это было в том ключе, что это предложение обсуждалось с президентом Украины Владимиром Зеленским и остаётся "на столе переговоров", но Москва согласия на это так и не дала, пояснил военкор.

Ранее сегодня появились сообщения, что российские силовики начали штурм завода "Азовсталь" с применением танков, пехоты и авиации. Фото бомбовых ударов выкладывали в Сеть сами боевики.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
россия турция москва владимир зеленский
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