Шольц назвал условие снятия санкций против РФ: продиктованного мира не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, в каком случае с России будут сняты санкции.

Представитель Германии заявил, что правительство России не сумело достичь ни одной из целей, поставленных в начале спецоперации на Украине. Он также рассказал об укреплении НАТО, так как к блоку присоединяются Финляндия и Швеция.

Шольц отметил, что Европа пойдёт на уступки России в случае, если между Москвой и Киевом будет подписано мирное соглашение.

"В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", — объяснил Шольц.

Канцлер ФРГ заявил ранее, что президент РФ Владимир Путин "не должен выиграть в боевых действиях" на Украине.