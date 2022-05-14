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Автор Ольга Лебедева

На Украине выпустили игральные карты с российскими офицерами

Мир

Командование ВСУ похвасталось очередным плагиатом, жертвами которого стали их американские друзья и наставники. "Украли" украинцы идею. Какую — рассказал лично главком ВСУ Валерий Залужный.

На Украине выпустили игральные карты с российскими офицерами

По его словам, на Украине выпустили игральные карты с фотографиями российских военных.

"В 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели. В 2022 мы, воспользовавшись подсказкой ребят из международного разведывательного сообщества InformNapalm, выпустили две колоды карт военных преступников России, политиков и пропагандистов", — похвастался генерал-лейтенант, добавив, что "теперь уж совместными усилиями военных и волонтёров карта России будет непременно бита, как на поле боя, так и в информационной плоскости".

Залужный даже показал несколько карт из "особой" колоды. На них фото командира фрегата "Адмирал Горшков", капитана I ранга Игоря Крохмаля, генерала армии Александра Дворникова, командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Александра Чайко, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Истракова и других российских военачальников.

Кстати, главком ВСУ то ли запамятовал, то ли не знает, но подобная колода ходила среди военных и силовиков ещё в 2014 году. Тогда на ней были фотографии журналистов и неугодных Киеву гражданских активистов.

Да и касаемо американской колоды Залужный немного напутал. Она "пошла в войска" в 2003 году, когда США вторглись в Ирак. Называлась она весьма зловеще: "Иракская колода" или "Колода смерти".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу валерий залужный
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