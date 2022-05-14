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Автор Екатерина Широкова

Итальянцы сетуют на "аллергию" от Зеленского: "Боюсь найти его под кроватью"

Мир

Итальянские телезрители не оценили новое интервью президента Украины Владимира Зеленского журналистам на одном из госканалов страны. По мнению комментаторов, главе Незалежной стоит меньше уделять времени пиару и подумать о своей стране.

Итальянцы сетуют на "аллергию" от Зеленского: "Боюсь найти его под кроватью"

Так, под очередным интервью, на Зеленского обрушилась волна хейта. Комментаторы заявили, что украинского главы в медиапространстве "очень много" и на него уже началась "аллергия".

"Пригласят ли они когда-нибудь какого-нибудь палестинца, йеменца, сирийца и прочих, чтобы поговорить о "незаконных вторжениях?" — возмутился комментатор Rosanna Battafarano под интервью в Rai1 опубликованном в соцсетях.

Кроме прочего, пользователи отметили, что ничего нового президент не говорит, а лишь повторяет уже устоявшиеся тезисы.

"А будет перекрёстный опрос или интервью будет только одностороннее с заранее подготовленными вопросами?" — спросил Perelio Auracchi.

Пользователи посетовали, что с таким "ударным количеством" Зеленского в прессе, они боятся, что обнаружат президента Украины "под кроватью".

"Чёрт побери, у меня аллергия на Зеленского. Надо проверить под кроватью — боюсь, найду его и там", — резюмировал Labatarde.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия украина владимир зеленский
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