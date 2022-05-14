Итальянские телезрители не оценили новое интервью президента Украины Владимира Зеленского журналистам на одном из госканалов страны. По мнению комментаторов, главе Незалежной стоит меньше уделять времени пиару и подумать о своей стране.
Так, под очередным интервью, на Зеленского обрушилась волна хейта. Комментаторы заявили, что украинского главы в медиапространстве "очень много" и на него уже началась "аллергия".
"Пригласят ли они когда-нибудь какого-нибудь палестинца, йеменца, сирийца и прочих, чтобы поговорить о "незаконных вторжениях?" — возмутился комментатор Rosanna Battafarano под интервью в Rai1 опубликованном в соцсетях.
Кроме прочего, пользователи отметили, что ничего нового президент не говорит, а лишь повторяет уже устоявшиеся тезисы.
"А будет перекрёстный опрос или интервью будет только одностороннее с заранее подготовленными вопросами?" — спросил Perelio Auracchi.
Пользователи посетовали, что с таким "ударным количеством" Зеленского в прессе, они боятся, что обнаружат президента Украины "под кроватью".
"Чёрт побери, у меня аллергия на Зеленского. Надо проверить под кроватью — боюсь, найду его и там", — резюмировал Labatarde.
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