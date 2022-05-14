GT: расширение НАТО на север заставит РФ сохранить ядерный "туз в рукаве"

В случае вступления Финляндии в НАТО и расширения Североатлантического альянса в скандинавском направлении, Европа самостоятельно "садит себя на пороховую бочку", заявили китайские аналитики.

По их мнению, Россия не оставит без ответа подобный шаг, что ещё больше "подкосит" и без того хрупкую безопасность в европейском регионе.

"Финляндия окажется прямо в авангарде антироссийской кампании", — считают аналитики Global Times. — Скандинавское расширение НАТО — это провокация прямо у порога России, которая обернётся опасной эскалацией".

По мнению авторов, опасность конфронтации НАТО с Россией будет только расти и первой "под руку" как раз таки попадёт Финляндия. К тому же аналитики уверены, расширение альянса позволит российской стороне сохранить "туз в рукаве".

"НАТО может думать, что у неё сильные обычные силы и экономическая мощь. Но Россия сохраняет за собой тысячи ядерных боеголовок. Это его туз в рукаве. При этом дальнейшая провокация со стороны НАТО против России в силах поставить под угрозу не только Европу, но и весь мир", — резюмировали аналитики.