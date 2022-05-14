Индия запретила экспорт пшеницы из-за роста цен

На фоне значительно роста цен на зерновые, правительство Индии запретило экспортировать пшеницу в другое страны. Согласно информации, документ вступает в силу сразу после его обнародования.

Как подчеркнули в Министерстве торговли страны, запрет распространяется на новые контракты, действующие договорённости будут исполнены.

"Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой…, правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран", — говорится в заявлении.

Как подчеркнули власти, поставки могут осуществляться и с "разрешения правительства", при условии, что страны импортёры направят соответствующий запрос.