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Автор Екатерина Широкова

Индия запретила экспорт пшеницы из-за роста цен

Мир

На фоне значительно роста цен на зерновые, правительство Индии запретило экспортировать пшеницу в другое страны. Согласно информации, документ вступает в силу сразу после его обнародования.

Индия запретила экспорт пшеницы из-за роста цен

Как подчеркнули в Министерстве торговли страны, запрет распространяется на новые контракты, действующие договорённости будут исполнены.

"Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой…, правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран", — говорится в заявлении.

Как подчеркнули власти, поставки могут осуществляться и с "разрешения правительства", при условии, что страны импортёры направят соответствующий запрос.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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