Украинец призвал Путина разбомбить таможню во Львове

Молодой человек из Львова обратился к президенту России с просьбой "кинуть бомбу" на местную таможню. Вместо западного вооружения границу пересекают люксовые авто.

В снятом украинцем ролике можно увидеть большую площадь перед львовском таможенным пунктом, которая забита автовозами с премиальными машинами. По утверждению автора, люксовые авто ввозятся в страну вместо иностранного оружия для ВСУ.

"Вот так мы помогаем нашей армии", — отмечает мужчина в кадре.

Он попросил Владимира Путина, если у российского президента появится желание "кинуть бомбу" на Львов, направить её именно на таможню. Координаты молодой человек пообещал предоставить.

Ранее украинскими правоохранителями был задержан работник этого таможенного пункта, сообщали местные СМИ. Он помогал гражданам Украины, которым грозит мобилизация, выехать за границу. Свои услуги таможенник оценивал в 7 тысяч долларов.