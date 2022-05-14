Ватикан "благословил" поставки оружия на Украину

Ватикан считает приемлемыми поставки оружия на Украину и признаёт "моральное право" страны защищаться от "российской агрессии", заявил государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

В своей речи Паролини сослался на учение католической церкви о "справедливой войне".

"Есть право на вооружённую оборону в случае агрессии", — заявил кардинал журналистам. — Прежде всего (Условие. — Прим.ред.) соразмерности, а затем, чтобы ответ не причинял большего ущерба, чем ущерб, причинённый агрессией. Это в контексте "справедливой войны. Я бы сказал, что в эти рамки можно поставить вопрос об отправке оружия".

Кроме того, кардинал подчеркнул, что Ватикан по-прежнему готов выступить посредником между Киевом и Москвой для мирного урегулирования конфликта.