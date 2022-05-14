Джо Байден назвал президентом США Камалу Харрис

Выступая с речью перед лидерами стран Юго-Восточной Азии Джо Байден назвал Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов.

Джо Байден назвал президентом США Камалу Харрис

В Вашингтоне завершился двухдневный саммит США — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На торжественном мероприятии, посвящённом этому событию, Джо Байден выступил с речью, в которой назвал вице-президента Камалу Харрис американским лидером.

Подобная оговорка была бы вполне простительна 79-летнему мужчине, если бы он не возглавлял Белый дом. Явные проблемы со здоровьем у человека, который стоит у руля крупной ядерной державы, могут привести к непоправимым последствиям для всего мира.

Ранее действующий президент США не раз давал повод сомневаться в своей адекватности: засыпал на официальных мероприятиях, терял ориентацию во время выступлений перед публикой. Американские СМИ называют Байдена худшим в истории президентом, считают его сумасшедшим и величайшей катастрофой в истории США.