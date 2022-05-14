Стенания "азовцев"*: "Мы тут дышим трупным ядом"

Запертые в подвалах мариупольской "Азовстали" бойцы нацбата "Азов"* не оставляют попыток вызвать сочувствие к своей "тяжкой доле" и добиться — хоть от кого-нибудь — помощи.

О своих бедах, страхах и обидах на власти Украины, "бросившие", как утверждают боевики, их "в беде", командиры батальона регулярно вещают в прямом эфире, давая пресс-конференции самым разным СМИ.

На этот раз замкомандира "Азова"* Святослав Паламар выступил в эфире канала НТА (Львов).

По его словам, солдаты в катакомбах комбината голодают и дышат преимущественно трупным ядом:

"На улице тепло. На заводе и вокруг него много трупов как украинских солдат, так и гражданских. Они разлагаются. Плюс постоянное задымление, бомбардировки, отсутствие средств гигиены… Что касается еды… Скажу так: скоро мы будем ловить ворон и голубей для того, чтобы выполнять приказ нашего высшего командования. В общем, с едой очень тяжело, вода только техническая. Мы её фильтруем, перерабатываем, кипятим при возможности", — жаловался Паламар, который ещё совсем недавно бравировал храбростью и беспощадностью к русским.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ