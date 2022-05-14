WELT: ЕС открыл охоту на российских и белорусских олигархов

В Евросоюзе намерены пересмотреть механизмы изъятия и заморозки активов граждан России и Белоруссии, которые, по мнению союза, связаны со спецоперацией на Украине, заявил вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

Как посетовал Схинас, сейчас "охота на олигархов" приносит ЕС не более 1% от реальных активов иностранных граждан.

"Доходы от преступлений в Европейском союзе составляют не менее 139 миллиардов евро, из которых конфискован только один процент", — цитирует зампредседателя ЕС WELT. — Комиссия ЕС в ближайшее время представит предложение по модернизации существующей правовой базы ЕС по конфискации и возвращению активов для усиления полномочий национальных органов по отслеживанию, замораживанию, конфискации и управлению преступными доходами".

Как подчеркнул зампред, офисы "по возвращении активов", которые уже существуют в 27 странах мира, должны получить больше полномочий. Однако каких именно вице-президент не уточнил.