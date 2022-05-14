Hill: Европе нужно было прислушаться к Мюнхенской речи Путина

Западные власти допустили большую ошибку проигнорировав основной посыл президента России Владимира Путина в Мюнхенской речи 2007 года, считают американские аналитики. По их мнению, ещё тогда российский лидер призывал к многополярному миру.

Как подчеркнули аналитики, уже тогда шла речь о нерасширении Североатлантического альянса, но российского президента просто проигнорировали.

"На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой", — считают обозреватели Hill.

Угроза в отношении России из-за нежелания Запада слушать Москву только росли и ответ рано или поздно должен был последовать. Как подчеркнули аналитики, иначе как неуважение российской стороны, реакцию ЕС на требования расценить было нельзя.