Жэньминь жибао: США не место в СБ ООН из-за передачи разведданных Киеву

Скандальная информация о передаче данных американской разведки Киеву ставит вопрос о легитимном нахождении США в составе Совета Безопасности ООН, считают китайские аналитики.

По их мнению, страна позволила себе "выйти за рамки" и намеренно провоцирует продолжение украинского конфликта.

"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — пояснили аналитики в материале газеты "Жэньминь жибао".

По мнению авторов статьи, Штаты являются источником "хаоса", что противоречит курсу Совета Безопасности организации.