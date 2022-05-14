Скандальная информация о передаче данных американской разведки Киеву ставит вопрос о легитимном нахождении США в составе Совета Безопасности ООН, считают китайские аналитики.
По их мнению, страна позволила себе "выйти за рамки" и намеренно провоцирует продолжение украинского конфликта.
"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — пояснили аналитики в материале газеты "Жэньминь жибао".
По мнению авторов статьи, Штаты являются источником "хаоса", что противоречит курсу Совета Безопасности организации.
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