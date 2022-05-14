Если лидеры Мексики и Бразилии Андрес Мануэл Лопес Обрадор и Жаир Болсонару сдержат своё обещание и не приедут на Саммит Америк, который состоится в Лос-Анджелесе, это сильно и "унизительно" ударит по имиджу президента США Джо Байдена.
По мнению американских аналитиков, отказ стран участвовать в саммите пошатнёт статус США в регионе.
"Всё больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом", — пишет The New York Times.
По мнению издания, Саммит Америк задуман как демонстрация возрождающегося лидерства США и, в случае бойкота, это станет провалом администрации Байдена.
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