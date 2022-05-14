Арестович: многие в ЕС хотят помириться с "людоедом" Путиным

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович посетовал, что несмотря на ситуацию вокруг Незалежной, многие политики из Евросоюза были бы не против "помириться" с лидером России Владимиром Путиным.

По словам Арестовича, к примеру, французы стали сразу искать пути диалога с Россией, а немцы так не могут поставить обещанное тяжёлое оружие Киеву.

"Немцы, французы хватились за первую возможность примириться с людоедом. Сразу пошли заявления: "ЕС это такая сложная проблема, наверное, несколько десятков лет займёт". А немцы всё никак не могут оружие поставить, которое у них есть… Желающих примириться с Путиным миллион", — пояснил Арестович.

Советник предположил, что при таком положении дел, нужно настраиваться пессимистично в отношении голосования по вопросу членства Украины в ЕС.

"А теперь представим, когда дойдёт до реального голосования по статусу кандидата для Украины, какие силы будут задействованы Кремлём", — резюмировал Арестович.