РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины

Издание "Русская весна" опубликовало короткое видео, на котором видно, как военные ВС РФ зачищают опорный пункт ВС Украины.

Военные РФ и ЛДНР продолжают работу по освобождению территорий Украины от нацистов. На опубликованных кадрах видно, как один украинский военный пытается спрятаться в окопе от российских солдат. По всей видимости, военный ВСУ не хотел сдаваться в плен и до последнего старался уползти по окопу.

"В ролике можно увидеть, как украинский боевик пытается уползти поглубже по окопу, но ему прямо в филейную часть прилетает граната", — пишет автор "Русской весны".

Военные, которые попали в плен, рассказывали, что командование запрещает им сдаваться, угрожая расстрелом и уголовным сроком.