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Автор Юлиана Смирнова

В Сети сообщают о затрофеивании на Донбассе первой американской гаубицы M777

Мир

В Сети сообщают о затрофеивании на Донбассе первой американской гаубицы M777.

В Сети сообщают о затрофеивании на Донбассе первой американской гаубицы M777

В среду Пентагон сообщил, что 89 из 90 обещанных Украине гаубиц M777 были переданы ВСУ. Ряд интернет-ресурсов сообщили, что одна американская гаубица уже есть в руках военнослужащих в Донбассе. Официальных подтверждений этой информации пока что нет.

Между тем МИД Украины Дмитрий Кулеба снова обвиняет Запад в том, что они затягивают поставки вооружения. В Штатах уже началось негодование по поводу "требовательного партнёра". Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол наложил вето на предоставление помощи Незалежной в размере 40 млрд долларов. В ходе своего выступления Пол заявил, что присягал на верность США, а не какой-либо другой стране.

"Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику Штатов", — заявил Пол.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша пентагон
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