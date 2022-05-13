Командир «Нормандской бригады": среди новобранцев на Украине большие потери

Командир "Нормандской бригады" с позывным Хрульф заявил, что среди новобранцев на Украине большие потери.

Хрульф отказался раскрывать свою личность, но сказал, что является ветераном ВС Канады и прибыл на территорию Украины ещё в самом начале специальной военной операции (СВО). В интервью для издания Radio Canada Хрульф рассказал, что он является командиром бригады, которая состоит из добровольцев из США, Европы и Канады, и подчиняются они Вооружённым силам Украины (ВСУ).

По словам командира, они ощущают нехватку вооружения, несмотря на все те западные поставки. Также он отметил, что в приоритете у ВСУ украинские военные, а иностранцам достаётся то, что останется. Хрульф пожаловался, что им приходится самим себя обеспечивать. Иностранные военные даже занимаются продажей сувенирной продукции, но и этих денег им не хватает для покупки техники. По его словам, то, как они живут последние два месяца, — это ад.

"Когда русские появляются, они бомбардируют нас всем, что у них есть. Удивительно, что я до сих пор не потерял ни одного человек", — сообщил Хрульф.

По словам Хрульфа, среди новобранцев фиксируется множество потерь. Но при этом он заявил, что "Нормандская бригада" останется на Украине до тех пор, пока они будут полезны.

"Я останусь, пока мы будем полезны, но после двух-трех лет войны передам эстафету", — заключил он.