В Италии раскритиковали призыв Зеленского закрыть границы для граждан РФ

Глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти заявил, что призыв Зеленского закрыть границы для граждан РФ выглядит как политическое давление.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что граждане РФ должны получить "культурный отпор" и понять, что "их не рады видеть". Корти заявил, что призывы закрыть границы для граждан РФ расходится с принципами, по которым работает туристическая отрасль.

Корти подчеркнул, что для итальянцев туризм — важная отрасль, и они считают, что право путешествовать должно быть у каждого.

"Мы думаем, что туризм всегда представлял собой место встречи иностранцев с итальянцами, но и зарубежных граждан между собой. Он дает возможность для сближения и работы над миром и понимания. С одной стороны, это предложение можно понять, но и с точки зрения туризма, возможно, оно немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе", — сказал Корти в беседе с РИА Новости.