Посол РФ Андреев: власти Польши вынашивают идею о вводе войск в Западную Украину

По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, польские власти думают о том, чтобы ввести свои войска в Западную Украину, но они пока не решили, как это воплотить в реальность.

"Я думаю, что мысли такие витают, так сказать, но вот что касается их реального, конкретного претворения в жизнь, тут, я думаю, еще ничего как следует не продумано и тем более не решено", — заявил Андреев в эфире Первого канала, когда у него спросили, велика ли вероятность ввода польских войск на Украину с целью якобы её "защиты".

Посол напомнил, что руководство Польши не подтверждает свои планы касательно ввода своих вооружённых сил на территорию Западной Украины.

Андреев напомнил, что когда глава польской правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньски предложил провести на Украине "миротворческую операцию в любом формате", она не нашла одобрения у НАТО и США.

Но это не значит, что власти Польши от неё отказались, заверил Андреев. Они будут и дальше развивать эту идею, думая над оптимальными способами воплощения её в жизнь.