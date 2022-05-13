Политтехнолог: санкции против РФ позволят популистам войти в политполе Запада

Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления бывшего президента РФ, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который рассказал о последствиях введения ограничительных мер против России.

"Я бы добавил к репликам Дмитрия Анатольевича, что голод будет, но на полках останутся продукты, поскольку капитализм привык выживать. Их не на что будет купить из-за инфляции, ценник будет расти", — отметил политтехнолог.

Также он подчеркнул, что жители Евросоюза привыкли к зоне комфорта. Из-за введения антироссийских санкций прежняя реальность исчезнет, заявил эксперт. По его мнению, в странах Запада начнутся социальные волнения.

"Выборы в Европе никто не отменял. Будут критиковать лидеров стран. Власти как-то надо это всё объяснять. Кто-то решит обвинить во всём Путина. Граждане раз послушают, два послушают, а потом отметят: "Мы вас выбирали, причём тут президент России?" — сказал специалист.

По его словам, в ЕС изменится политическое поле в сторону популистов. В качестве примера собеседник издания привёл канцлера Германии Олафа Шольца, у которого появилось много имиджевых проблем.

"Пойдут популисты, политические силы, которые станут подхватывать настроения населения, и в итоге это население будет слушать фразы, связанные не с тем, что будет, а с тем, кто виноват, что всё плохо", — заключил Маркелов.

Ранее Медведев сообщил, что из-за антироссийских санкций в мире начнутся новые конфликты и эпидемии. Также политик указал на угрозу активизации терроризма.

"Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", — подчеркнул зампред СБ.