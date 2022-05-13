Авторы CNN сообщают, что в Харьковской области взорваны важнейшие мосты для ВС Украины.
Спутниковые снимки BlackSky и Европейского космического агентства, на которые ссылаются авторы CNN, показывают, что в Харьковской области были взорваны три важных для ВСУ моста. Речь идёт о мостах возле населенных пунктов Старый Салтов, Печенеги и Рубежное.
"На снимках BlackSky, сделанных 12 мая, видны обрушившиеся участки мостов через реку Северский Донец в районе сел Рубежное и Старый Салтов", — пишет CNN.
Ссылаясь на снимки BlackSky за 8 мая, CNN пишет, что также был взорван мост, который идёт через Печенежское водохранилище.
Авторы CNN утверждают, что эти мосты были важны ВСУ, а теперь темп украинского наступления будет значительно затруднен.
"Не совсем ясно, когда были взорваны мосты и кто несёт за это ответственность. Однако маловероятно, что украинцы несут ответственность за их разрушение. Мосты слишком важны для их контрнаступления", — пишет CNN.
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