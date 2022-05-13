В Госдуме предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию

Слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что от России нужно избавиться, как от "раковой опухоли", и заставить Москву выплачивать Киеву контрибуции, побуждают РФ поставить Польшу в очередь на денацификацию, заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — сообщил Морозов в соцсети.

Ранее газета Telegraph опубликовала колонку Моравецкого, в которой автор назвал русский мир "раковой опухолью", угрожающей всей Европе, и призвал "искоренить" Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал речь премьер-министра Польши возмутительной и оголтелой и охарактеризовал её, как "квинтэссенцию ненависти к русским". Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала слова польского премьера преступлением и личным позором Моравецкого.