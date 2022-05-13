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Автор Юлиана Смирнова

Суздальцев: Россия может выдвинуть "газовый ультиматум" Европе

Мир

Политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что Россия может выдвинуть "газовый ультиматум" Европе.

Суздальцев: Россия может выдвинуть "газовый ультиматум" Европе

В интервью изданию Украина.ру Суздальцев сказал, что Москва может выдвинуть "газовый ультиматум" странам Европы только в том случае, если они попытаются хотя бы частично передать замороженные резервы РФ Киеву. По мнению эксперта, при таком раскладе поставки газа могут быть перекрыты, потому что Европа за счёт России будет спонсировать Украину. На данный момент сам Киев говорит, что они хотят перекрыть поставки российского газа в Европу.

"Она (Украина. — Прим. ред.) явно на грани военного поражения и говорит, что не будет транзитировать газ по территории, которую контролирует российская армия. Это анекдотическая ситуация, но они на полном серьезе говорят, что если мы проиграем, то никакого газа не будет", — заявил Суздальцев.

Суздальцев уверен, что перекрытия транзита топлива на территории Украины было предложено США, потому что они хотят стать главным поставщиком сжиженного газа в Европу.

"Не исключено, что-то, что мы так долго проговариваем в плане угрозы, могут воплотить в жизнь союз Вашингтона и Киева", — заявил политолог.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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