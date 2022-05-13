СНБО запустил сайт о пленных военных РФ "Оккупант"

Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил сайт "Оккупант", в котором внесена информация о находящихся в плену российских военнослужащих с начала спецоперации.

"В СНБО запустили сайт "Оккупант". Он предоставляет информацию о военнопленных, находящихся в Украине с 24 февраля", — говорится в сообщении.

Так, на сайте публикуется фамилия, имя, отчество военного ВС РФ, возраст и принадлежность к воинской части.

Отмечается, что портал предназначен, в частности, для семей российских солдат. При помощи сайта они могут узнать местоположение пленных родственников и связаться с Министерством обороны.