Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил сайт "Оккупант", в котором внесена информация о находящихся в плену российских военнослужащих с начала спецоперации.
"В СНБО запустили сайт "Оккупант". Он предоставляет информацию о военнопленных, находящихся в Украине с 24 февраля", — говорится в сообщении.
Так, на сайте публикуется фамилия, имя, отчество военного ВС РФ, возраст и принадлежность к воинской части.
Отмечается, что портал предназначен, в частности, для семей российских солдат. При помощи сайта они могут узнать местоположение пленных родственников и связаться с Министерством обороны.
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