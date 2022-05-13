EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Конгрессмен Госар призвал США не тратить деньги на Украину

Мир

Республиканец Пол Госар назвал деньги, которые США выделяют на военную помощь Украине, бесполезной тратой средств американских налогоплательщиков.

Конгрессмен Госар призвал США не тратить деньги на Украину

Госар напомнил, что в 2021 году заработок президента Украины Владимира Зеленского составил 100 миллионов долларов.

"Куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал он.

Госар считает, что американский лидер Джо Байден планирует вступить в прокси-войну с Россией. Эта ошибка может привести к мировым последствиям, предупредил республиканец.

По его словам, Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренней политике, в частности, решать проблемы с госдолгом, инфляцией и иммиграцией.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Документ был направлен в верхнюю палату парламента, где его заблокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Он считает, что на сегодняшний день американский бюджет не позволяет США играть роль мирового жандарма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина джо байден
Sberbank
Новости
Украина признала, что захват острова Змеиный провалился
В Госдуме предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию
Министры обороны США и России провели переговоры впервые с начала спецоперации
В Белгородской области хоронят студента, погибшего при обстреле
Силаев: то, что Россию признали стороной конфликта - это заслуга Украины
Сенатор Косачев: Россия не отдаст НАТО ни Балтику, ни Арктику
Маск раскритиковал американцев за лень и призвал брать пример с китайцев
Суздальцев: Россия может выдвинуть "газовый ультиматум" Европе
В Госдуме потребовали разорвать контракт российского футбола с банком "Тинькофф"
Ваенга: при Путине не будет ядерной войны
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы" Любовь Степушова
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
Сивков: НАТО планирует развязать атомную войну на Украине
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Последние материалы
Авто, которые купили себе представители семейства Кардашьян-Дженнер
Маск раскритиковал американцев за лень и призвал брать пример с китайцев
Суздальцев: Россия может выдвинуть "газовый ультиматум" Европе
В Госдуме потребовали разорвать контракт российского футбола с банком "Тинькофф"
Ваенга: при Путине не будет ядерной войны
СНБО запустил сайт о пленных военных РФ "Оккупант"
Конгрессмен Госар призвал США не тратить деньги на Украину
Таксисты не выносят пассажиров-навигаторов и влюблённых на заднем сиденье
В США видят серьёзные последствия для безопасности страны из-за Украины
Зеленский: Украина никогда не признает Крым российским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников