Конгрессмен Госар призвал США не тратить деньги на Украину

Республиканец Пол Госар назвал деньги, которые США выделяют на военную помощь Украине, бесполезной тратой средств американских налогоплательщиков.

Госар напомнил, что в 2021 году заработок президента Украины Владимира Зеленского составил 100 миллионов долларов.

"Куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал он.

Госар считает, что американский лидер Джо Байден планирует вступить в прокси-войну с Россией. Эта ошибка может привести к мировым последствиям, предупредил республиканец.

По его словам, Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренней политике, в частности, решать проблемы с госдолгом, инфляцией и иммиграцией.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Документ был направлен в верхнюю палату парламента, где его заблокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Он считает, что на сегодняшний день американский бюджет не позволяет США играть роль мирового жандарма.