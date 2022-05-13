В США видят серьёзные последствия для безопасности страны из-за Украины

В США видят серьёзные последствия для безопасности и экономики страны из-за ситуации на Украине.

Редактор и издатель Катрина ванден Хювел в статье для Washington Post написала, что конфликт России и Украины будет иметь серьёзные последствия не только для этих стран, но и для посредников. За время спецоперации (СВО) на Украине из страны уехало, по данным Хювел, 28% граждан и это не придел. Также нанесён ущерб инфраструктуре на восстановление которой потребуются годы и сотни миллиардов.

Страны посредники, в число которых входят и США, также почувствуют на себе эффект от антироссийских санкций. Хювел утверждает, что уже сейчас выросли цены на топливо, сталь, алюминий, компьютерные чипы и др. Также сократились поставки пшеницы на мировом рынке.

"Мировая экономика ещё страдает от пандемии, а украинский кризис и введённые против России санкции усиливают глобальные неурядицы", — заявила Хювел.

По мнению редактора, Белому дому необходимо заняться проблемами в своей стране, а не выделять Киеву новую финансовую помощь. Хювел подчеркнула, что нужно цепляться за все возможные варианты разрешения конфликта. Она согласна с тем, что если для отвода войск РФ потребуется признать Крым частью России, независимость Донбасса и нейтралитет Украины, то это необходимо сделать.

"И санкции, без сомнения, должны быть отменены", — написала Хювел.

Хювел подчеркнула, что Вашингтону необходимо показать Украине, России, Китаю и Индии, что он выступает за урегулирование конфликта, а не усугублять ситуацию. В этом, по мнению Хювел, и есть подлинные интересы безопасности США.