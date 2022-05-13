Третьяков: в Херсонской области события могут развиваться по двум сценариям

По мнению политолога Виталия Третьякова, события в Херсонской области, которая ранее была освобождена российской армией, могут пойти по двум возможным сценариям.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области собираются просить президента РФ Владимира Путина о включении региона в состав России.

По мнению Третьякова, Херсонская область может повторить судьбу ДНР и ЛНР. А возможен и другой сценарий, при котором руководство области сразу захотят пойти дальше и будут просить Путина о присоединении к России.

"На данный момент признание ЛДНР состоялось, но в состав России республики не приняли, сохраняется статус-кво. Поэтому можно предположить, что похожая судьба будет ждать и Херсонскую область, если ее руководство провозгласит свою независимость. Может быть и другой сценарий — Херсон сразу обратится о принятии в состав России", — сказал Третьяков в беседе с "Украина.ру".

Эксперт подчеркнул, что выбор пути, по которому будут развиваться события в Херсонской области, будет зависеть от дальнейшего масштаба и характера действий РФ на Украине. Он считает, что если Россия не пойдёт дальше Днепра, возможен один сценарий, если же российские войска пройдут всю страну до самых западных окраин — другой.